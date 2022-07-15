В Кыргызстане выросло число госпитализированных из-за COVID-19

За сутки на 15 июля в Кыргызстане зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Республиканский оперативный штаб.
Как уточняется, 28 человек, у которых выявлена инфекция, обратились в связи с появлением симптомов. Еще у 56 оказались положительными результаты теста при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.
Больше всего новых случаев - 76 - выявлено в Бишкеке.
На данный момент 73 больных получают амбулаторное лечение, госпитализировано 12 пациентов. Сутками ранее сообщалось лишь об одном госпитализированном.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 414 случаев COVID-19.
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