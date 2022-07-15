Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Чжан Мин, пишет Lenta.ru.

Генсек пояснил, что Минск официально передал бумаги на вступление в ШОС в качестве полноправного члена. В ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры про расширению.

Чжан добавил, что "Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Беларуси".

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года Беларусь получила статус наблюдателя.



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