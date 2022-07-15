В Караколе мужчина, представившись милиционером, украл оружие у сторожа предприятия

В Караколе мужчина, представившись милиционером, украл оружие у сторожа предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Так, 6 июня в ОВД Каракола поступило сообщение из одного из предприятий о грабеже.

Со слов 62-летнего сторожа, работающего на данном мероприятии, в ночь с 5 на 6 июня с 03:00 до 04:00 неизвестный проникнул в помещение, где он спал.

«Разбудив его, он представился представителем правоохранительных органов и стал обыскивать помещение. Найдя под матрацем кровати пневматическую винтовку, стал прикладом наносить удары. Избив сторожа, неизвестный с ружьем и патронами скрылся», - рассказали в УВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД и возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

На задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый и отбывающий уголовное наказание в виде пробации 26-летний житель Каракола И.З., который полностью признал свою вину в совершенном грабеже. В качестве вещественного доказательства изъята пневматическая винтовка.

Решением городского суда в отношении подозреваемого вынесена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца в период проведения следствия.

В рамках уголовного дела ведутся следственные мероприятия.

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