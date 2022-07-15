В Караколе мужчина, представившись милиционером, украл оружие у сторожа предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
Так, 6 июня в ОВД Каракола поступило сообщение из одного из предприятий о грабеже.
Со слов 62-летнего сторожа, работающего на данном мероприятии, в ночь с 5 на 6 июня с 03:00 до 04:00 неизвестный проникнул в помещение, где он спал.
«Разбудив его, он представился представителем правоохранительных органов и стал обыскивать помещение. Найдя под матрацем кровати пневматическую винтовку, стал прикладом наносить удары. Избив сторожа, неизвестный с ружьем и патронами скрылся», - рассказали в УВД.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД и возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
На задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый и отбывающий уголовное наказание в виде пробации 26-летний житель Каракола И.З., который полностью признал свою вину в совершенном грабеже. В качестве вещественного доказательства изъята пневматическая винтовка.
Решением городского суда в отношении подозреваемого вынесена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца в период проведения следствия.
В рамках уголовного дела ведутся следственные мероприятия.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!