Минздрав Кыргызстана усиливает работу по оказанию противотуберкулезной помощи населению

Министерство здравоохранения КР инициировало проведение регулярных обсуждений по проблеме туберкулеза.
По словам заместителя министра здравоохранения Улана Садыкова, обсуждения будут проводиться во всех областях страны.
«В соответствии с рекомендациями ВОЗ Минздрав усиливает работу по оказанию противотуберкулезной помощи населению. Как отметил Улан Садыков, в этом деле заметную поддержку оказывает проект USAID «Вылечить туберкулез», при содействии которого на уровне первичных медицинских организаций внедряется пациент-ориентированный подход под названием «Управление случаем туберкулеза» с целью максимального приближения противотуберкулезной медицинской помощи к месту жительства пациента, повышения эффективности противотуберкулезного лечения и, тем самым, сокращения риски передачи туберкулеза», – говорится в сообщении.
Бишкек24
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