Уровень воды на Токтогульском водохранилище достиг 12 млрд кубометров

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По состоянию на 15 июля уровень воды на Токтогульском водохранилище составил 12,672.10 млрд. м3. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Напомним, Токтогульское водохранилище заполняется за счет таяния ледников на верхних руслах реки Нарын.

Бишкек24