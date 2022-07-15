В Кыргызстане планируется открыть электронную школу

Сохрани бог, если пандемия повторится, то школы по всей стране будут обучаться посредством этой электронной школы.
Как сообщил министр образования Алмазбек Бейшеналиев сейчас планируется открыть электронную школу, которая будет функционировать по всей стране.
«Мы планируем открыть электронную школу, которая охватит всю республику. Сохрани бог, если пандемия повторится, то школы по всей стране будут обучаться посредством этой электронной школы. Мы также готовимся направить президенту подготовленный новый указ. Он включает такие вопросы, как поддержка учителей, коммунальные вопросы, поддержка местных органов власти, жилье», – сказал министр.
Кроме того, глава ведомства добавил, что разрабатывается указ о повышении статуса педагогов.
Бишкек24
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