ГКНБ: Задержан член ОПГ Чынгыз Жумагулов

Бишкек, "Саясат. kg". Известный в криминальной среде как «Дөө Чынгыз».

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий 15 июля 2022 года на территории города Бишкек задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ранее разыскиваемый член ОПГ Жумагулов Чынгыз известный в криминальной среде как «Дөө Чынгыз».

Задержание проведено в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью.

В этой связи, граждан, пострадавших от противоправных действий Ж.Ч. просим обратится в органы ГКНБ по телефону доверия: 0312640475.