ГКНБ: Задержан член ОПГ Чынгыз Жумагулов

Бишкек, "Саясат. kg". Известный в криминальной среде как «Дөө Чынгыз».
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий 15 июля 2022 года на территории города Бишкек задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ранее разыскиваемый член ОПГ Жумагулов Чынгыз известный в криминальной среде как «Дөө Чынгыз».
Задержание проведено в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью.
В этой связи, граждан, пострадавших от противоправных действий Ж.Ч. просим обратится в органы ГКНБ по телефону доверия: 0312640475.
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