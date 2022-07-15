Более 300 кыргызстанцев трудоустроят на фабрики Японии

Более 300 кыргызстанцев трудоустроят на фабрики Японии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, сегодня Центр трудоустройства граждан за рубежом, японская компания KOBE International Trade Promotion Association и Институт японоведения при Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева подписали соглашение.

Документ предусматривает сотрудничество по обучению и дальнейшему трудоустройству граждан Кыргызской Республики в Японию по программе «технических стажеров».

«С японской стороной достигнута договоренность в трудоустройстве более 300 граждан на фабрики Японии», — отметили в ведомстве.



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