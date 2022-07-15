Более 300 кыргызстанцев трудоустроят на фабрики Японии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, сегодня Центр трудоустройства граждан за рубежом, японская компания KOBE International Trade Promotion Association и Институт японоведения при Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева подписали соглашение.
Документ предусматривает сотрудничество по обучению и дальнейшему трудоустройству граждан Кыргызской Республики в Японию по программе «технических стажеров».
«С японской стороной достигнута договоренность в трудоустройстве более 300 граждан на фабрики Японии», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239677/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!