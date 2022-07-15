Некому цветы поливать. Бишкекзеленхоз ищет сотрудников

Бишкекзеленхоз ищет сотрудников.
Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» требуется рабочий персонал и мастера по дереву.
Отмечается, что ищут мужчин в возрасте от 20 до 45 лет.
«Заработная плата — до 20 тысяч сомов. График работы — с 8.00 до 16.00, в субботу — до 13.00», — отметили в мэрии.
С вопросами можно обращаться по номерам: 0772666500, 0708080835.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239646/
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