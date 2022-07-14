Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 19

В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района жили нелегалы — ГКНБ

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

 Задержанные незаконно пересекли госграницу КР, а сотрудник районной милиции создал условия для их проживания и работы.

В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района выявлены трое граждан соседнего государства, которые незаконно прибыли в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Обыск правоохранителями в его доме был проведен в рамках уголовного дела по статье 378 "Незаконное пересечение государственной границы КР" УК КР.

Зная о том, что задержанные незаконно пересекли госграницу КР, сотрудник районной милиции создал условия для их проживания и работы, отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
 

Sputnik Кыргызстан

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить