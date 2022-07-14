В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района жили нелегалы — ГКНБ

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Задержанные незаконно пересекли госграницу КР, а сотрудник районной милиции создал условия для их проживания и работы.

В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района выявлены трое граждан соседнего государства, которые незаконно прибыли в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Обыск правоохранителями в его доме был проведен в рамках уголовного дела по статье 378 "Незаконное пересечение государственной границы КР" УК КР.

Зная о том, что задержанные незаконно пересекли госграницу КР, сотрудник районной милиции создал условия для их проживания и работы, отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.



Sputnik Кыргызстан