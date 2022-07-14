В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района жили нелегалы — ГКНБ

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Задержанные незаконно пересекли госграницу КР, а сотрудник районной милиции создал условия для их проживания и работы.
В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района выявлены трое граждан соседнего государства, которые незаконно прибыли в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ГКНБ.
Обыск правоохранителями в его доме был проведен в рамках уголовного дела по статье 378 "Незаконное пересечение государственной границы КР" УК КР.
Зная о том, что задержанные незаконно пересекли госграницу КР, сотрудник районной милиции создал условия для их проживания и работы, отметили в ведомстве.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Sputnik Кыргызстан
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