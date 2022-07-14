Российская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Ош и Худжанд из Перми

В планах авиакомпании в 2022 году на пермских направлениях достигнуть показателя 200 тысяч пассажиров.
Nordwind планирует к зимнему сезону открыть из Перми прямые авиаперелеты в Ош (Кыргызстан) и Худжанд (Таджикистан). Об этом на пресс-конференции сообщил коммерческий директор авиакомпании Антон Маттис.
«Дополнительно к зиме мы предлагаем прямые полеты в Ош и Худжанд. Суммарно у нас будет 13 новых линий из аэропорта Перми», — сказал он.
По словам Антона Маттиса, в планах авиакомпании в 2022 году на пермских направлениях достигнуть показателя 200 тысяч пассажиров.
Пассажиропоток авиакомпании Nordwind из Перми составлял в 2021-м 183 тысячи человек, из которых 56,2 тысячи (31 процент) — регулярные рейсы. Остальные 127 тысяч пассажиров (69 процентов) воспользовались чартерными рейсами.
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