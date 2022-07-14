Пользуйтесь планшетами. Садыр Жапаров о переходе на электронный документооборот

Государственные органы не смогли полностью с 1 июня перейти на электронный документооборот.

Об этом на заседании кабинета министров заявил президент Садыр Жапаров.

На заседании глава сельской управы Кызыл-Кыштак Зарлык Тургунбаев попросил президента облегчить задачи компьютерного теста при принятии на работу сотрудников айыл окмоту и муниципальных служащих.

«Мы, наоборот, хотим улучшать компьютерную грамотность муниципальных служащих, перейти на планшеты и компьютеры. Вы все сидите, перед вами тонны бумаг, ручки, а у меня только планшет. Больше ничего нет. Не пользуюсь ни блокнотом, ни ручкой. Мы говорили, что с 1 июня не будем покупать бумагу. Но некоторые органы до сих пор не перешли на электронную документацию», — сказал Садыр Жапаров.

Он также призвал министров не просиживать в кабинетах, а выходить к народу.

Отметим, Садыр Жапаров 25 декабря 2021 года заявил, что с 11 января 2022-го перестанет принимать документы в бумажном виде.



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