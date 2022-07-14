В Бишкеке следователь вымогал 2 тысячи долларов, но отделался штрафом

В Бишкеке следователь вымогал 2 тысячи долларов, но в итоге сам заплатил штраф в размере миллиона сомов.

Приговор вынесен Первомайским районным судом.

Еще в сентябре 2019 года некто Ж.С., гражданин Китая, купил у гражданки Кыргызстана Э.М. дорогую машину, пообещав полностью рассчитаться до 14 февраля 2020 года. Но не рассчитался. Выехал на этой машине в Ошскую область, где продал ее и деньги потратил.

Узнав об этом, гражданка Э.М. обратилась с соответствующим заявлением в УВД Первомайского района. Заявление попало к следователю А.Д., который буквально накануне был назначен на эту должность. 17 марта 2022 года следователь задержал Ж.Ж. и предъявил ему обвинение в продаже чужого имущества.

Через некоторое время гражданская жена Ж.Ж. заключила с Э.М. соглашение о примирении. Отдала хозяйке машины деньги, а та в свою очередь отказалась от претензий к ее супругу. Соответственно, отказалась и поддерживать обвинение.

Зная об этом, следователь А.Д. дело не закрыл, а наоборот – пригласил гражданскую жену Ж.Ж. на допрос в качестве свидетеля. И прозрачно намекнул, что готов прекратить уголовное дело за две тысячи долларов. В противном случае угрожал передать дело в суд.

Свидетельница вынуждена была согласиться и отдать следователю половину требуемой суммы. А вторую половину вручила ему уже после того, как написала заявление в ГКНБ. Следователя-вымогателя взяли с поличным.

Первомайский суд Бишкека приговорил его к штрафу в размере 10 000 расчетных показателей (один миллион сомов) в доход государства.



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