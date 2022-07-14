ГКНБ: Задержаны граждане КР при вывозе угля

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

10 июля 2022 года ГКНБ КР совместно с органами прокуратуры при содействии ОВД в рамках материалов, зарегистрированных в ЖУИ была пресечена незаконная деятельность группы лиц из числа граждан КР К.Ж.С., М.у.А. и Т.у.М., которые путем использования поддельных транспортных накладных документов занимались вывозом угля из месторождения «Ак Улак», расположенного на административной территории а/а Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области.

В частности, при непосредственном вывозе 150 тонн угля были задержаны водители 5 большегрузных автомашин С.С.С., К.Н.А., К.И.М., И.Н. И. и А.у.К.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.