Глава Минэнерго обещает обеспечить страну отечественным углем уже к концу года

Кыргызстан уже в этом году перестанет импортировать уголь.
Об этом на заседании кабмина заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.
По его словам, ТЭЦ Бишкека обеспечит топливом с месторождений нацкомпания «Кавак».
Президент Садыр Жапаров отметил, что в стране во время ОЗП не должно быть нехватки угля.
«Мы купили необходимую технику. Мы не должны слышать о проблемах с обеспечением углем», — сказал глава государства.
Напомним, в марте в Кыргызстане для организации эффективной системы разработки месторождений Кара-Кече и Мин-Куш создали ОАО «Национальная компания «Кавак».
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