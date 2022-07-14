В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит заседание кабинета министров под председательством президента Садыра Жапарова.
По его словам, в повестке дня заседания только один вопрос - отчет кабмина о работе, проделанной за 6 месяцев 2022 года. С докладами выступят председатель кабмина Акылбек Жапаров, министр сельского хозяйства Аскарбек Жаныбеков, министр энергетики Доскул Бекмурзаев, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, а также представитель президента в областях.
Глава государства напомнил, что прошлом году была изменена Конституция, были проведены выборы в Жогорку Кенеш и местные кенеши. Теперь, заявил он, завершилось время политических игр, в ближайшие годы власти будут работать на развитие экономики.
Жапаров сообщил, что по итогам 6 месяцев года ВВП Кыргызстана вырос на 6,3%, составив 335,3 млрд сомов.
"Увеличение ВВП говорит об улучшении показателей экономики. Бюджет республики составил 133 млрд 486 млн сомов. Поступление налогов - 104,5 млрд, неналоговых платежей - 25,3 млрд. Поступления в бюджет обусловлены борьбой с коррупцией и контрабандой. Мы прилагаем все необходимые меры, чтобы понятие "крыша" полностью исчезло. Если кто-то из вас будет "крышевать", в отношении вас будут приняты самые жесткие меры, несмотря на ваши прошлые заслуги. Мы пришли сюда, чтобы работать на благо народа", - обратился президент к членам кабинета министров.
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