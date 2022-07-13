Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева за поимку террористов поблагодарил его коллега

Сотрудники ГКНБ предотвратили теракт в Бишкеке 07 июля 2022 года в период подготовки к празднованию священного праздника "Курман айт".
Глава спецслужбы иностранного государства поблагодарил председателя ГКНБ КР, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева за поимку особо опасных террористов из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Напомним, сотрудники ГКНБ предотвратили теракт в Бишкеке 07 июля 2022 года в период подготовки к празднованию священного праздника "Курман айт".
Так, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий были задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации из Сирии и прибывших в Кыргызстан с целью совершения акта терроризма на айт-намазе 9 июля т.г.
Стоит отметить, что задержанные члены террористической организации разыскивались долгое время за ряд террористических актов спецслужбами иностранных государств.
В связи с этим глава партнерской спецслужбы одного из иностранных государств отправил благодарственное письмо председателю ГКНБ Камчыбека Ташиева за поимку и обезвреживание особо опасных членов террористической организации".
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