Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева за поимку террористов поблагодарил его коллега

Сотрудники ГКНБ предотвратили теракт в Бишкеке 07 июля 2022 года в период подготовки к празднованию священного праздника "Курман айт".

Глава спецслужбы иностранного государства поблагодарил председателя ГКНБ КР, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева за поимку особо опасных террористов из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напомним, сотрудники ГКНБ предотвратили теракт в Бишкеке 07 июля 2022 года в период подготовки к празднованию священного праздника "Курман айт".

Так, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий были задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации из Сирии и прибывших в Кыргызстан с целью совершения акта терроризма на айт-намазе 9 июля т.г.

Стоит отметить, что задержанные члены террористической организации разыскивались долгое время за ряд террористических актов спецслужбами иностранных государств.

В связи с этим глава партнерской спецслужбы одного из иностранных государств отправил благодарственное письмо председателю ГКНБ Камчыбека Ташиева за поимку и обезвреживание особо опасных членов террористической организации".



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