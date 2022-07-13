В Таласе мужчина женился на враче из другой области. Ему выдали 50 тысяч сомов

По его словам, местные власти намерены таким образом решить проблему нехватки врачей.
Уполномоченное представительство президента в Таласской области объявило единовременные выплаты «суйунчу» для мужчин, женившихся на девушках, которые по профессии являются врачами и согласны переехать из другого региона в Талас. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь обладминистрации Бакай Садыров.
По его словам, местные власти намерены таким образом решить проблему нехватки врачей.
«У нас в области не хватает высококвалифицированных медиков. Свободных вакансий больше 100. Для решения этого вопроса полгода назад руководство обещало выплачивать по 50 тысяч сомов тем, кто привезет в регион невесту-врача из другой области», — говорит Бакай Садыров.
Накануне полпред президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков вручил первый сертификат семье, где супруга — медик по профессии. 50 тысяч сомов получили Чынгыз Айдаралиев из села Чон-Капка Манасского района и его супруга Назгуль Жолдубай кызы.
Назгуль Жолдубай кызы работает неврологом. Недавно вышла замуж и переехала жить в Талас.
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