Зачем "молодым" судьям в КР могут дать наставников — беседа с экспертом

У нас динамичное законодательство, оно быстро меняется.

В Кыргызстане хотят создать институт наставников для судей, чтобы помогать впервые избранным служителям Фемиды быстрее освоиться в системе. Член Кыргызской ассоциации судей-женщин Меергуль Бобукеева объяснила, кто может стать наставником для "молодых" судей.

В эфире радио Sputnik Кыргызстан она сообщила, что к разработке первой программы наставничества хотели привлечь бывших судей (за оплату), но теперь критерии для наставников планируют изменить.

"Я против того, чтобы в качестве наставников привлекали бывших судей, и выступаю за то, чтобы эту работу выполняли действующие судьи, причем на добровольных началах. У нас динамичное законодательство, оно быстро меняется. Относительно недавно принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, и бывшие судьи всего за несколько лет могут существенно отстать от актуальной ситуации в судопроизводстве. Действующие судьи, которые могут претендовать на то, чтобы стать наставниками, должны иметь определенный опыт работы, пользоваться авторитетом в системе и соответствовать другим критериям", — отметила Бобукеева.

Она добавила, что положение наставников повысит авторитет отдельных судей и доверие населения к судебной системе в целом.



Sputnik Кыргызстан