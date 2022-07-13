Как будет проходить конкурс на вакантные места директоров школ Кыргызстана

Почти тысяча школьных директоров, проработавших более пяти лет, уволены.

Новых назначат по итогам конкурса.

Представители Министерства образования и науки КР рассказали, как будет проходить конкурсный отбор на вакантные места директоров школ.

Вчера президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому проработавшие более пяти лет директора будут считаться освобожденными от должности и до назначения новых руководителей занимать ее в качестве исполняющих обязанности. Школьных директоров будут назначать на пять лет по итогам конкурса.

Как сообщил глава Минобрнауки Алмазбек Бейшеналиев, в Кыргызстане уволят 966 директоров школ (они проработали более пять лет) и проведут конкурс на освободившиеся места. В нем смогут принять участие и уже бывшие руководители.

Заместитель министра Надира Джусупбекова заверила, что механизм отбора "простой и прозрачный, исключает человеческий фактор и, как следствие, коррупцию".

Процедура конкурса:

претенденты будут самостоятельно загружать пакет документов на сайт Минобрнауки;

тестирование проведет полностью автоматизированная система с видеонаблюдением и трансляцией, результаты будут выдаваться моментально;

в тестах будут следующие темы: управленческий менеджмент, педагогика, конфликтология, психология, IT на уровне пользователя и знание законодательства в сфере образования;

директорами назначат тех, кто наберет максимальный балл, остальных с результатами выше порогового включат в резерв кадров районов и городов.

Джусупбекова отметила, что сейчас тесты проходят апробацию.

Директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова уточнила процедуру тестирования:

конкурс будет состоять из двух этапов;

на первом этапе необходимо загрузить минимальный пакет документов — его рассмотрит экспертная комиссия, в которой будут представители общественности, но не будет работников городских и районных отделов образования и Минобрнауки;

второй этап — квалификационное тестирование, состоящее из пяти частей;

в конце июля опубликуют пробные тесты, чтобы участники знали, какие будут разделы и вопросы;

каждый претендент рандомно получит уникальный тест, при этом даже если у двух кандидатов окажется один и тот же вопрос, варианты ответов будут отличаться;

сотрудники центра должны приезжать на конкурс со своими ноутбуками и, возможно, не будут пользоваться компьютерами на местах (в областных центрах);

предположительно, в тесте будет 60-80 вопросов, время тестирования, скорее всего, составит два часа;

ни один тест не будет продан.





Sputnik Кыргызстан