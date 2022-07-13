С чем связан рост цен на мясо и другие продукты в Кыргызстане. Объясняем

В Кыргызстане не прекращается рост цен на продукты питания первой необходимости.

Несмотря на утешающие заявления властей, населению становится все труднее прокормить семьи.

Негодование в обществе вызвало и последнее заявление имама Садыбакаса Доолова, который связал подорожание мяса в стране с длиной женских юбок.

Kaktus.media решил разобраться, что на самом деле влияет на формирование цен на основные продукты питания в Кыргызстане.

Основными продуктами считаются мясо, молоко, сахар, фрукты и овощи, растительное масло, яйцо и зерно.

Стоит отметить, что рост цен на ГСМ автоматически повышает себестоимость любого вида продукции. А за последнее время ГСМ в стране сильно подорожали.

Зерно и сельскохозяйственные культуры

Фермеры используют документ, который называется "Техническая карта расходов". В этой карте указываются все расходы на производство сельхозпродукции на каждый гектар земли. Все это формирует себестоимость каждого продукта.

Первыми в списке расходов значатся сырье и материалы. Сырье и материалы включают затраты на семена и ГСМ. Помимо сырья и материалов могут быть еще минеральные удобрения и расходы на услуги транспорта. В статье "Транспорт" учитывается каждый нанятый трактор. Транспорт нанимают несколько раз: на вспашку, при посеве и прочем. Также учитываются расходы на полив, удаление сорняков и уборку урожая.

Отметим, что семена в Кыргызстан завозятся из других стран, которые и диктуют цену.

Мясо-молочная продукция

При формировании цен на мясо также составляется техническая карта. Но здесь первым делом учитываются расходы на покупку племенного скота.

Затем прописываются расходы на уход за этим скотом: покупку кормов.

Отметим, что в прошлом году сено подорожало в два раза, соответственно поднялись цены мясо. Потому что фермерам надо было окупить расходы на корм.

Кроме того, учитываются расходы на медицинские препараты для лечения различных видов заболеваний скота.

Есть такое понятие, как цепочка добавленной стоимости. В этой цепочке участвуют поставщики сырья и материалов, производители медпрепаратов, выращивающие корма фермеры, а также сами скотоводы.

Также в техническую карту включаются услуги нанятых работников: пастухов, доярок и других.

То есть при формировании цен на мясо учитываются все расходы, которые фермер понес при выращивании скота.

В прошлом году рост стоимости мяса был обусловлен тем, что поднялись цены на ГСМ, племенной скот и корм из-за засухи.

То же самое касается и молочной продукции. Только здесь еще учитываются расходы на логистику, закваску, упаковку и все остальное, что завозится из-за границы.

Сахар и масло

В Кыргызстане всего два сахарных завода, которые обеспечивают сахаром страну на 60%. По данным Минсельхоза, потребность за счет собственного производства покрывается только на 37-50%. Остальной объем импортируется.

И завозится в Кыргызстан не только готовый продукт, но также сырье: патока и сахарный тростник. Соответственно, цену на сахар диктуют страны-импортеры.

Власти неоднократно делали акцент на том, что сахар в нашей стране намного дешевле, чем в том же Казахстане, где сейчас еще и его нехватка.

Отметим, что сегодня цена на сахар в Бишкеке перевалила за 100 сомов. Это рекордное повышение цены за всю историю для кыргызстанцев.

Напомним, министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков заверял, что кыргызстанцам не стоит опасаться дефицита сахара, потому что они позаботились о его наличии.

То же самое касается и растительного масла. В Кыргызстане нет масштабного производства масла, чтобы покрыть всю потребность страны. Мы производим порядка 20%, остальное импортируем. И так как наша страна является получателем, то на цену продукции влияет инфляция.



Основными производителями и экспортерами в мире, в том числе масла, сахара и зерна, являются Россия и Украина. Соответственно, нынешняя ситуация в Украине влияет на стоимость продукции по всему миру.

Также не стоит забывать о глобальной инфляции.

Яйцо

В настоящее время за счет собственного производства наша страна обеспечивает себя яйцом ровно наполовину - на 50%.

Последние 7-8 лет отечественные предприятия не могли конкурировать с продукцией из Казахстана. В связи со скачком курса доллара себестоимость казахстанского яйца стала значительно ниже, и местные птицефермы обанкротились.

Себестоимость куриного яйца зависит от стоимости кормов. В прошлом году яйцо в Кыргызстане подорожало из-за нехватки кукурузы.

А так как Казахстан является основным производителем кормов и зерновых культур, у него есть конкурентное преимущество. Соответственно, где есть корма, там себестоимость яйца ниже.

Отметим, пару месяцев назад отечественные птицеводы также рассказывали о ввозе в страну контрабандных куриных яиц, из-за чего местные птицефабрики несут убытки.

Радужная перспектива

По прогнозам начальника управления кластерного развития ЦДС Минсельхоза Урана Чекирбаева, в этом году ожидается обильный урожай сельскохозяйственных культур во всем мире: в Украине, России, Австралии, США и так далее. То есть проблем с зерновыми культурами, свеклой, тростником быть не должно.

И здесь может быть другая сторона медали: резкое снижение цен на продукты питания ударит по карману фермеров и производителей.



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