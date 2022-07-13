Около тысячи директоров школ покинут должности. Конкурс будет проводиться в два этапа

Конкурс на замещение должностей директоров школ будет проводиться в два этапа.

Об этом сегодня, 13 июля, на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

По его словам, в рамках первого этапа будет проводиться прием документов, при этом каждый кандидат сам будет загружать документы на сайт Минобразования. Вторым этапом будет тестирование.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время 966 директоров проработали в должности более 5 лет, следовательно, первый конкурс будет проведен для замещения этих вакантных мест.

"Как только срок полномочий остальных директоров будет подходить к концу, будет проводиться конкурс. Те директора, которые занимали должность более 5 лет, но хорошо работают, смогут также участвовать в конкурсе. Ничьи права не будут нарушены", - отметил Бейшеналиев.

Вместе с тем заместитель министра Надира Джусупбекова сообщила, что тестирование кандидатов будет проводиться в режиме видеонаблюдения с трансляцией в реальном времени.

"Результаты будут сразу же выдаваться на руки кандидатам. Директорами будут назначены кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов. Те, кто преодолеют порог, будут зачислены в резерв", - рассказала она.

Отвечая на вопросы, замминистра сказала, что к кандидатам предъявляются минимальные требования: высшее педагогическое образование и опыт работы на административных должностях в учреждениях образования 7 лет.

Уже завтра мы проведем конкурс в Таласе, там есть две вакансии. После этого посмотрим, что еще можно улучшить.

Директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова в свою очередь отметила, что все тестовые задания для квалификационного тестирования будут выбираться рандомно. Тестирование будет проводиться по нескольким направлениям, в том числе по педагогике, психологии, критическому мышлению и информационно-коммуникативным технологиям.

"Предполагаем, что на тестирование будет выделен 1 час 20 минут, и он будет состоять из 60-80 вопросов. Сейчас идет апробация", - добавила она.



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