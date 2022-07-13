У кыргызстанских стартапов появился шанс получить $10 тысяч. Условия

Мероприятие, которое будет проходить десять дней, завершится питчингом лучших стартапов перед инвестиционным комитетом.

Prosperity CUP Kyrgyzstan, проводимый в рамках проекта Accelerate Prosperity ASIA, станет мощным толчком для инновационных и цифровых стартапов со всего Кыргызстана. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Мероприятие, которое будет проходить десять дней, завершится питчингом лучших стартапов перед инвестиционным комитетом.

Прием заявок продлится до 21 августа, а само мероприятие откроется 5 сентября этого года.

В рамках Prosperity CUP участники будут работать в командах и с ментором, смогут определить ценностное предложение, проработают финансовую модель своего стартапа, узнают, как привлечь инвестиции на его развитие, и многое другое.

Участники кубка, отобранные по заявкам, пройдут обучение и при поддержке трекеров будут работать над улучшением своих бизнес-идей. А самые успешные стартапы смогут выступить перед инвестиционным комитетом и получить от $10 000.

Основные критерии отбора: иметь проработанную идею, прототип и не менее двух человек в команде.

Для участия необходимо оставить заявку на сайте по ссылке до 21 августа 2022 г.

Справка

Prosperity CUP Kyrgyzstan проводится в рамках проекта Accelerate Prosperity ASIA. Проект AP Asia финансируется Европейским союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызской Республики.



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