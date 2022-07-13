Блогер назвала ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото

В частности, блогер посоветовала не использовать фильтры при создании профессиональных снимков.
Девушки старше 25 лет, позируя для фотосъемки, часто совершают три главные ошибки, заявила TikTok-блогер Кристин Бьюзан. Она наглядно продемонстрировала эти ошибки.
По словам Кристин, миллениалы (люди, рожденные в 1981–1996 годах) нередко используют при съемке вышедшие из моды приемы. Чтобы не выглядеть старомодно, следует избегать кадров, сделанных с очень высокого ракурса, при котором сильно искажаются пропорции тела. Кроме того, пора отказаться от "утиных губ".
Неуместна в настоящее время и так называемая "поза чайника", когда девушки прогибаются в пояснице, сгибают одну ногу в колене, а другую максимально выпрямляют. При этом противоположная согнутому колену рука упирается в бок.
Кроме того, Бьюзан посоветовала не использовать фильтры при создании профессиональных фотографий.
Sputnik Кыргызстан
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