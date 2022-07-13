В Кыргызстане появятся транзитные цифровые зеленые коридоры. Подписан указ

Уточняется, что одним из важнейших направлений развития транзитного потенциала республики является внедрение цифровых зеленых транзитных коридоров.

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О создании комплексной системы внедрения цифровых зеленых транзитных коридоров через территорию Кыргызской Республики в третьи страны». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что одним из важнейших направлений развития транзитного потенциала республики является внедрение цифровых зеленых транзитных коридоров.

Национальной программой развития КР до 2026 года предусматривается, что одним из важнейших приоритетов развития являются транспортно-логистическая интеграция и решение проблемы транспортной изолированности страны.

В целях развития транзитного потенциала и внедрения комплексной системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию Кыргызстана в третьи государства постановляется:

Определить, что основным направлением развития транзитных коридоров является ускорение перемещения товаров и транспортных средств, следующих транзитом через территорию Кыргызской Республики. Следует модернизировать пункты пропуска и места перегрузок и размещения транзитных товаров, а также цифровизировать процессы, влияющие на их перемещение, разработку и внедрение системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок.

Определены ответственные: Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство цифрового развития, Министерство сельского хозяйства, Таможенная служба.

Кабинету министров поручено разработать и утвердить двухмесячную программу. До 31 августа подготовить список пунктов пропуска, разработать и утвердить в двухмесячный срок комплексную программу системы внедрения цифровых зеленых транзитных коридоров. Обеспечить запуск до 15 сентября системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию КР в третьи страны и мест размещения специализированных технических средств.



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