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Уехать в Москву из Бишкека теперь можно на автобусе

Запущены автобусы по маршруту Бишкек - Москва.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее информации, автобусы начали курсировать с 15 июня.

Время отправки из Бишкека в Москву по средам в 10:00, стоимость билета 7 500 сомов.

Обратно из Москвы в Бишкек рейс выполняется по воскресеньям в 10:00, стоимость билета составляет 7 500 рублей.

 
URL: https://kaktus.media/463412

           

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