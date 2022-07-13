Уехать в Москву из Бишкека теперь можно на автобусе

Запущены автобусы по маршруту Бишкек - Москва.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.
По ее информации, автобусы начали курсировать с 15 июня.
Время отправки из Бишкека в Москву по средам в 10:00, стоимость билета 7 500 сомов.
Обратно из Москвы в Бишкек рейс выполняется по воскресеньям в 10:00, стоимость билета составляет 7 500 рублей.
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