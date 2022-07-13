Дело Викрама Рузахунова. В Казахстане все еще не нашли подозреваемых в пытках музыканта

УВД Ленинского района Бишкека закончило расследование по пыткам в отношении Викрама Рузахунова и передаст дело в Казахстан.
Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что следователи ознакомили потерпевшего и адвоката с материалами уголовного дела.
"По результатам экспертиз специалисты установили нанесение тяжкого вреда моему здоровью. Собранные материалы через Генеральную прокуратуру Кыргызстана будут направлены в компетентные органы Республики Казахстан для установления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - пояснил Рузахунов.
Как рассказал Kaktus.media адвокат музыканта Бакыт Автандил уулу, в Казахстане все еще не нашли подозреваемых в избиении музыканта.
"Мы намерены поехать в Казахстан, чтобы дать показания. Рузахунов намерен довести дело до конца", - сказал юрист.
Напомним, кыргызстанский джазмен Викрам Рузахунов был задержан в Алматы во время январских беспорядков. Местные СМИ распространили видео, на котором он признается в том, что приехал в Казахстан для участия в акциях протеста. Коллеги музыканта из Кыргызстана узнали его и забили тревогу, заявив, что он уехал в Алматы на концерт.
Правоохранительным органам и Министерству иностранных дел КР удалось вернуть Викрама на родину. Позже Рузахунов признался, что его пытали в Казахстане, заставили заучить сценарий и пересказать на камеру. "Не хватило пары ударов, чтобы повредить сердце", - написал он в соцсетях.
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