Похищение 16-летней. Девочку нашли и везут домой

Дело пока не возбудили
Похищенную 16-летнюю девочку Айгерим Сабиржанову из села Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области нашли и везут домой. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.
По его словам, девочка находилась в одном из сел недалеко от Кара-Балты. Материалы досудебного производства передают по месту совершения преступления в ОВД Тюпского района. «Сказали, допросят девочку, и все зависит от ее показаний. Дело пока не возбудили», — уточнил Камиль Рузиев.
В Иссык-Кульском УВД ранее сообщали, что заявление написал отец парня, с которым дружит Айгерим, Тахира Доменбаева. В ходе предварительной проверки установлено, что девочку похитил 20-летний Ислам из Кара-Балты, с которым раньше она общалась. «Родители Айгерим заявление писать отказались и просят не поднимать шум. Но поскольку она несовершеннолетняя, мы проведем все необходимые следственные действия», — отметили в УВД.
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