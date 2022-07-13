Кыргызстанцам напомнили, как защититься от мошенничества с банковскими картами

Также правоохранители советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не загружать неизвестные программы.
"Никогда не сообщайте посторонним информацию о банковской карте или о своем аккаунте в мобильном приложении банка", - напомнили кыргызстанцам в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Как уточнили в милиции, не следует сообщать неизвестным данные банковской карты, в том числе четырехзначный PIN-код и трехзначный CVV-код, указанный на обороте.
"При звонках от мошенников могут отображаться реальные номера банковских телефонов. Они могут представляться также сотрудниками правоохранительных органов, службой безопасности банка или работниками финансово-кредитных организаций", - рассказали в милиции.
Также правоохранители советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не загружать неизвестные программы.
Остерегайтесь оплачивать покупки на подозрительных сайтах, не переводите деньги, если нет уверенности в получателе.
Если мошенники получили данные и сняли деньги с карты, необходимо позвонить в банк, заблокировать карту, заявив о несанкционированном использовании денежных средств, и подать заявление в милицию о краже денег с карты, рассказали в ГУВД.
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