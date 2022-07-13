Задержана руководитель жилищного кооператива, разрекламированного имамом Дооловым

По данным МВД, причиненный ущерб составил 121 млн 313 тыс. 950 сомов.

Следственная служба МВД расследует уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Присвоение или растрата вверенного имущества" в отношении правления и учредителей некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан групп ЛТД". Задержана руководитель компании. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказали в ведомстве, с начала марта текущего года "со всех регионов республики поступают многочисленные заявления от граждан, вступивших в кооператив "Ихсан групп ЛТД".

Кыргызстанцы на основании заключенных соглашений оплачивали вступительные взносы в размере 4% и 7%, а также первоначальные взносы - 25%, 35% и 50% от стоимости приобретаемого имущества. На сегодняшний день члены кооператива не получили ни жилья, ни автомашин. Граждане, отказавшиеся от членства, не могут вернуть собственные деньги.

По данным МВД, причиненный ущерб составил 121 млн 313 тыс. 950 сомов. Руководство "Ихсан групп ЛТД" его не возместило.



Также сообщается, что 11 июля по подозрению в преступлении задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан групп ЛТД" Б. А., 1975 года рождения. Она водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что имам Садыбакас Доолов, который сравнил женщин с мясом, рекламировал кооператив "Ихсан".



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