В Минздраве рассказали о закрытии роддомов на ремонт

Редакция запросила график у главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой.

В редакцию Kaktus.media обратился читатель. "Было бы отлично, если бы вы опубликовали график закрытия родильных домов на ремонт", - написал он.

Редакция запросила график у главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой.

По ее словам, графика как такового нет: роддома закрывают по необходимости. "С 18 июля по 15 августа должен закрыться родильный дом №1. Там необходимо провести ремонт кровли и акушерского отделения", - отметила она.



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