В Минздраве рассказали о закрытии роддомов на ремонт

Редакция запросила график у главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой.
В редакцию Kaktus.media обратился читатель. "Было бы отлично, если бы вы опубликовали график закрытия родильных домов на ремонт", - написал он.
Редакция запросила график у главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой.
По ее словам, графика как такового нет: роддома закрывают по необходимости. "С 18 июля по 15 августа должен закрыться родильный дом №1. Там необходимо провести ремонт кровли и акушерского отделения", - отметила она.
URL: https://kaktus.media/463402
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!