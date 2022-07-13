В Кыргызстане отмечено снижение цен на бензин

Снижение зафиксировано в июле.

В Кыргызстане отмечено небольшое снижение цен на бензин. Об этом сообщают в Национальном статистическом комитете.

Снижение зафиксировано в июле.

По данным ведомства, если в июне средняя цена на бензин Аи-95 составляла 66,16 сома за литр, то в июле — 65,82 сома. Однако в Баткенской области стоимость литра бензина превышает 70 сомов. Стоимость бензина Аи-92 за месяц снизилась с 62,52 сома за литр до 61,83. В Баткенской области цены составляют более 66 сомов.

При этом выросли цены на дизельное топливо. В июне литр дизтоплива в среднем стоил 64,64 сома, в июле уже 65,84 сома. В некоторых районах Баткенской области стоимость дизтоплива выросла почти до 70 сомов.

За последние полтора года цены на ГСМ в стране выросли в два раза. В январе 2021-го бензин Аи-92 стоил 35 сомов. На рост цены на нефть на биржах повлияли война в Украине и колебания курса доллара в связи с введением санкций против России.



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