В парламенте хотят запретить увольнять чиновника, если он на больничном

По его словам, в действующей редакции есть коллизия и отдельные ее статьи противоречат Трудовому кодексу.

Вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев предлагает поправки в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

По его словам, в действующей редакции есть коллизия и отдельные ее статьи противоречат Трудовому кодексу.

В одном из положений говорится, что «временная нетрудоспособность не является препятствием для освобождения служащего по инициативе государственного органа, органа местного самоуправления». В то же время Трудовой кодекс не допускает увольнения работника, когда он на больничном, в декрете или отпуске. Исключительный случай — ликвидация организации или прекращение деятельности самого работодателя.

Нардеп считает, что следует в законе о госслужбе прописать норму, запрещающую увольнять чиновников, если сотрудник находится в трудовом или отпуске по личным обстоятельствам и за свой счет, или если он болеет. Нурбек Сыдыгалиев полагает, что, внеся этот пункт, руководители госучреждений и МСУ смогут избежать судебных разбирательств и выплаты многотысячных компенсаций.



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