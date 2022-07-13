В Кыргызстане начался прием абитуриентов в колледжи

По его данным, приемная кампания пройдет в три тура.

В Кыргызстане начался прием абитуриентов в колледжи (средние профессиональные учебные заведения). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, приемная кампания пройдет в три тура.

Первый тур онлайн-регистрации документов пройдет с 12 по 18 июля, а 19-20 июля состоятся вступительные экзамены для абитуриентов с одинаковыми баллами, а также для поступающих на специальности медицины, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, станет известен 22 июля. С 23 по 26 июля рекомендованные абитуриенты должны подтвердить свое желание учиться.

Второй тур онлайн-регистрации документов продолжится с 27 июля по 3 августа, вступительные экзамены пройдут 4-5 августа. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, станет известен 8 августа. С 9 по 11 августа они будут должны подтвердить свое желание учиться.

Третий тур онлайн-регистрации документов пройдет с 12 по 19 августа, а вступительные экзамены — 20-22 августа. 24 августа станут известны фамилии абитуриентов, рекомендованных к зачислению. С 25 по 27 августа они будут должны подтвердить желание учиться в колледже.

Электронный прием документов абитуриентов проходит на автоматизированной информационной системе «Абитуриент Онлайн».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239432/