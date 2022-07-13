Главы МИД Кыргызстана и России провели телефонные переговоры. Что обсуждали

А также обменялись мнениями по реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.
«Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, международной и региональной повестки дня, сверили часы по предстоящим внешнеполитическим мероприятиям, а также обменялись мнениями по реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства КР, особое внимание собеседники обратили на вопросы региональной безопасности, взаимодействия в рамках диалога Центральная Азия + Российская Федерация и проведения саммита глав государств в Нур-Султане.
Главы МИД двух стран также отметили высокий уровень и динамику двустороннего сотрудничества, договорились и далее активно взаимодействовать для дальнейшего укрепления и наращивания стратегического партнерства и союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.
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