Главы МИД Кыргызстана и России провели телефонные переговоры. Что обсуждали

А также обменялись мнениями по реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, международной и региональной повестки дня, сверили часы по предстоящим внешнеполитическим мероприятиям, а также обменялись мнениями по реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства КР, особое внимание собеседники обратили на вопросы региональной безопасности, взаимодействия в рамках диалога Центральная Азия + Российская Федерация и проведения саммита глав государств в Нур-Султане.

Главы МИД двух стран также отметили высокий уровень и динамику двустороннего сотрудничества, договорились и далее активно взаимодействовать для дальнейшего укрепления и наращивания стратегического партнерства и союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.



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