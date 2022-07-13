Как помочь коже в жару. Советы косметолога

Солнце, пыль, жару назвать друзьями кожи нельзя.

Ультрафиолетовые лучи ее иссушают, и она требует дополнительного увлажнения. О том, как правильно летом ухаживать за кожей, журналист 24.kg спросила у косметолога Оксаны Зотовой.

— Есть хороша пословица: «Готовь сани летом, а телегу — зимой». Она хорошо подходит к уходу за кожей. Чтобы летом кожа приносила нам больше комфорта, мы должны позаботиться о ней заранее: укрепить роговой слой, эпидермис, увлажнить, напитать, насытить, где-то дать блокаду, чтобы она не воспринимала чересчур агрессивных ультрафиолетовых лучей.

Летом основные «агрессоры» для кожи — интенсивное солнце и сухой, насыщенный мелкой пылью, воздух. И надо правильно от них защищаться.

Зачастую люди считают, что, нанеся солнцезащитный крем на лицо, защищают себя от вредного воздействия ультрафиолета. Но последний попадает и на волосы, и на лицо, и на руки, и на ноги, на все открытые части тела. Поэтому, если хотим себя защитить от ультрафиолета, должен быть защитный спрей для волос, крем, лосьон, смузи или тоник для лица и тела.

— А если не успел подготовиться заранее, что делать сейчас?

— Не надо бросаться в панику. Можно посоветоваться с косметологом, думаю, сейчас многие обращаются к ним. У нас у всех разная кожа, поэтому необходимо подбирать средства индивидуально. Также необходимо понимать, что состояние кожи зависит от состояния организма, поэтому необходимо помогать ей «изнутри»: избавиться от токсинов, включить в рацион больше фруктов, овощей, витаминов, макро и микроэлементов.

Летом нашей коже нужно больше увлажнения. Но и здесь не надо крайностей. Необходимо быть последовательными. Тоннами наносить на себя увлажнение — бесполезно. Это надо делать поэтапно, дозировано. Самое главное, что днем у нас однозначно должен быть солнцезащитный крем по типу кожи (или тональный с солнцезащитным фактором), а вечером необходимо очистить свое лицо и прислушаться к нему, нужно ли ему дополнительное увлажнение, сделать маску и так далее. Если подгорели немного, не надо наносить тонну косметики. Коже надо помочь. Тут на помощь придут масла, создадут окклюзию (запирание влаги в коже), и подгоревший слой эпидермиса начнет регенерироваться. Когда уже этот процесс завершится, коже можно дать дополнительное питание и увлажнение.

Летом следует отказаться от всех агрессивных, особенно химических, воздействий на кожу — не надо увлекаться скрабами, лишними чистками, у кого сухая кожа — пудрами.

Надо использовать более легкие крема, потому что не должно быть никакой жесткой окклюзии на лице. В нашей коже работают как сальные, так и потовые железы. И для них не должно быть никакой преграды. Если человек не разбирается в кремах, он может прочитать на этикетке, многие производители указывают, для какого сезона они рассчитан.

— Есть ли необходимость летом чаще умываться?

— Только если вы в этом чувствуете необходимость. Такого совета — умываться летом чаще, потому что потеете, — нет.

Можно использовать термальную воду, но, опять же, если вы чувствуете, что кожа хочет попить.

Не стоит забывать, что наш организм — цельный, поэтому брызгать надо не только на лицо, но на руки (особенно в области запястья, локтевого сустава) и обязательно на ноги.

Но, если находитесь в помещении с кондиционерами, частое использование термальной воды может нанести вред. Особенно, если есть купероз (сосудистое заболевание кожи, истончение стенок сосудов, которое приводит к покраснению на разных участках кожи).

— Некоторые советуют отказаться от использования декоративной косметики летом, якобы она наносит вред коже.

— Это не совсем так. Такое мнение сохранилось с тех времен, когда можно было купить только тональный крем «Балет».

Сейчас косметические компании хорошо работают, чтобы мы могли использовать их продукцию в разное время года и комфортно себя чувствовали в самых разных условиях.

Необходимо понять, что тело защищает одежда, а правильно подобранные средства декоративной косметики — это одежда для нашей кожи. Но опять же, нужно слушать себя, комфортно ей или нет с косметикой. Должна быть гармония с самим собой.

Самое главное, не забыть себя умыть вечером. Некоторые успокаивают себя, что сделают это утром. Это самый жирный минус. Мы же снимаем вечером грязную одежду, когда приходим домой.

Но надо умываться правильно. Сначала средством, которым снимаете косметику, если ее используете, потом водой и тоником. Этого вполне достаточно. Золотое правило, после умывания вам должно быть комфортно. Если решите нанести крем, помните, что делать это надо не позднее чем за два часа до сна и не сразу после мытья. Утром после сна достаточно умыться водой.

Главное, слушать, что ваша кожа хочет.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199587/