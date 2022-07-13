США включили Кыргызстан в список транзитных для подсанкционных товаров стран

Минфин США включил Кыргызстан в число стран, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь.
Полный список содержится в рекомендациях двух подразделений Минфина — Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности. Они призывают финансовые учреждения «проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля», установленного из-за вторжения РФ в Украину.
Наряду с Кыргызстаном «перевалочными пунктами» для отправки в Россию подсанкционных товаров называются Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.
При этом в рекомендациях подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти государства законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в РФ или Беларусь «за счет дополнительных перевалочных пунктов» в ряде случаев запрещен.
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
Отметим, что Кыргызстан с начала военных действий в Украине объявил о своем нейтралитете.
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