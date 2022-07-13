Стало известно, когда начнется зачисление в вузы

Зачисление в вузы Кыргызстана стартует 18 июля.
Об этом Kaktus.media сообщили в Министерстве образования и науки.
По данным ведомства, зачисление в вузы на 2022/23 учебный год, как и в прошлом году, будет проходить онлайн по результатам общереспубликанского тестирования. Однако пороговый балл еще не определен. В Минобразования предполагают, что он будет утвержден сегодня-завтра.
Абитуриенты уже получили сертификаты участника ОРТ, в котором указаны набранные ими баллы по основному и предметным тестам. Результаты 3-го этапа тестирования будут известны на днях.
Сертификаты ОРТ имеют разный цвет в зависимости от категории школы, которую они окончили:
красный цвет - школы Бишкека;
синий - школы малых городов и областных центров;
желтый - сельские школы;
фиолетовый - школы, расположенные в высокогорных зонах.
Подробно о том, как будет проходить само зачисление, Kaktus.media опубликует после предоставления информации в Минобразования.
URL: https://kaktus.media/462989
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