ДУМК в словах имама Садыбакаса Доолова оскорблений не нашло

Об этом сообщает муфтият.
Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) завершило проверку высказываний имам-хатиба Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова, вызвавших дискуссии в обществе. Об этом сообщает муфтият.
Выступление оценивалось по трем критериям. Муфтият пришел к заключению, что Садыбакас Доолов на нарушил шариат, не вмешивался в политику и не оскорбил чье-либо достоинство.
После того, как распространенное в социальных сетях видео выступления Доолова вызвало массу критики, ДУМК сообщило, что проведет проверку по высказываниям имам-хатиба. Сам Доолов также пояснил, что его "слова вырваны из контекста и их смысл перевернут".
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