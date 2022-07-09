Сжиженный газ в Кыргызстане подешевел с начала года на 25 процентов

Уточняетсч, что внутренний рынок СУГ обеспечивается только импортными поставками из России и Казахстана.
За пять лет потребление сжиженного газа в Кыргызстане увеличилось в три раза - с 3 тысяч тонн в месяц в 2017 году до 9 тысяч тонн в 2022 году. Об этом рассказали в Службе антимонопольного регулирования.
Уточняетсч, что внутренний рынок СУГ обеспечивается только импортными поставками из России и Казахстана. Кроме того, незначительные объемы поступают из Узбекистана, США и Франции.
"По данным мониторинга цен, проводимого службой, цены на СУГ в Бишкеке, где осуществляется основная реализация СУГ, в настоящее время составляют 284 - 29,3 сома за литр. С начала 2022 года наблюдается снижение цен до 10 сомов за литр", - отмечают в Службе антимонопольного регулирования.
Так, с начала года цены на сжиженный газ снизились на 23 - 25 процентов. Ведомство отмечает, что стоимость СУГ дешевле бензина на 30- 40 процентов.
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