Когда и как узнать, исключили ли вас из черного списка в России

В Call-центр Kaktus.media ежедневно обращаются кыргызстанцы, которые не могут узнать, исключили ли их из черного списка в России.

Они проверяли свои данные на сайте Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и получили ответ, что въезд в Российскую Федерацию им запрещен. Однако, как они утверждают, в российской базе их фамилий уже нет.

"Кыргызский сайт говорит, что я еще в черном списке, а в российской базе меня уже нет. У кого получить точную информацию, не знаю", - говорит кыргызстанец.

Такая ситуация у многих граждан, которые, узнав, что около 47 тыс. кыргызстанцев исключили из черного списка России, решили проверить себя в базе.

"Сегодня уже поссорился с сотрудниками Центра трудоустройства граждан за рубежом. Почему новость о том, что наших мигрантов вывели из черного списка, есть, а самого списка нет? Почему сайт не обновляет данные?" - возмущается другой.

Редакция обратилась за комментарием в Центр трудоустройства граждан за рубежом.

"МИД Кыргызстана сообщил, что 47 тыс. граждан Кыргызстана исключили из черного списка. Всего в списке 85 тыс. наших граждан. К нам обращаются много граждан, которые хотят проверить, есть ли их фамилии среди тех, кого исключили из черного списка. У нас пока нет данных, кого исключили, а кого нет. Обновление данных займет около месяца или полутора. Обновлять начнем, как только получим список тех, кого исключили. И вот только после этого можно будет проверить себя у нас на сайте или обратиться к нам, чтобы мы проверили в базе", - сказали в центре.

Отметим, что, по данным МИД Кыргызстана, ограничения на въезд в Россию отменили для кыргызстанцев, совершивших незначительные административные проступки.

Если вы хотите узнать, исключили ли вас из черного списка, вы можете обратиться по телефону: 0312 64 17 14, написать в Whats App: +996 559 18 99 00 или посетить сайт migrant.kg.



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