"Бишкекводоканал" пожаловался Сурабалдиевой на убытки из-за тарифов ниже себестоимости

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева встретилась с коллективом производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал".
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как сообщается, участники встречи обсудили задачи и проблемы управления по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения Бишкека.
В частности, представители трудового коллектива озвучили проблему нерационального использования населением питьевой воды, обратились с просьбой о разработке программы эффективной системы взыскания задолженности с населения, говорится в сообщении.
Также на встрече затронули вопросы, связанные с высокими тарифами на электроэнергию, ГСМ, ростом цен на материалы и оборудование для работ в системе водоснабжения и водоотведения.
В связи с чем тарифы на воду и стоки - ниже себестоимости, и управление несет убытки.
"На сегодняшний день изношенность водопроводных и канализационных сетей составляет 70%. Для замены ветхих инженерных сетей необходимо пересмотреть тарифную политику", - заявили в "Бишкекводоканале". А также рассказали о важности реконструкции очистных сооружений, насосных станций, ремонта сетей города.
URL: https://kaktus.media/463252
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!