"Бишкекводоканал" пожаловался Сурабалдиевой на убытки из-за тарифов ниже себестоимости

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева встретилась с коллективом производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал".

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, участники встречи обсудили задачи и проблемы управления по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения Бишкека.

В частности, представители трудового коллектива озвучили проблему нерационального использования населением питьевой воды, обратились с просьбой о разработке программы эффективной системы взыскания задолженности с населения, говорится в сообщении.

Также на встрече затронули вопросы, связанные с высокими тарифами на электроэнергию, ГСМ, ростом цен на материалы и оборудование для работ в системе водоснабжения и водоотведения.

В связи с чем тарифы на воду и стоки - ниже себестоимости, и управление несет убытки.

"На сегодняшний день изношенность водопроводных и канализационных сетей составляет 70%. Для замены ветхих инженерных сетей необходимо пересмотреть тарифную политику", - заявили в "Бишкекводоканале". А также рассказали о важности реконструкции очистных сооружений, насосных станций, ремонта сетей города.



URL: https://kaktus.media/463252