Изнасилование 13-летней. Объявлен сбор средств семье девочки

Инициативная группа объявила сбор средств для пострадавшей от насилия 13-летней девочки.
Об этом написал в Twitter ведущий и организатор мероприятий Эркин Рыскулбеков.
Он отметил, что семья девочки находится в тяжелом финансовом положении. "Отец вернулся из трудовой миграции и сейчас не работает, состояние здоровья матери ухудшается, у нее тяжелое заболевание печени", - добавил он.
Также Рыскулбеков отметил, что девочке требуются психологическая помощь и длительная реабилитация. "Любая сумма может оказать им помощь. Средства перечисляйте с пометкой "для девочки", - написал он.
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