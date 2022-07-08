Изнасилование 13-летней. Объявлен сбор средств семье девочки

Инициативная группа объявила сбор средств для пострадавшей от насилия 13-летней девочки.

Об этом написал в Twitter ведущий и организатор мероприятий Эркин Рыскулбеков.

Он отметил, что семья девочки находится в тяжелом финансовом положении. "Отец вернулся из трудовой миграции и сейчас не работает, состояние здоровья матери ухудшается, у нее тяжелое заболевание печени", - добавил он.

Также Рыскулбеков отметил, что девочке требуются психологическая помощь и длительная реабилитация. "Любая сумма может оказать им помощь. Средства перечисляйте с пометкой "для девочки", - написал он.







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