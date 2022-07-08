Хорошая новость. Приток воды в Токтогульском водохранилище увеличился

Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 7 июля 2022-го составил 12 миллиардов 417 миллионов кубометров.

Такие данные приводит ОАО «Электрические станции».

По его данным, приток воды вчера составил 949 кубометров в секунду, расход — 421 кубометр в секунду. То есть поступление влаги превысило расход в два раза.

Год назад объем воды в Токтогулке составлял 11 миллиардов 182 миллиона кубометров.

В феврале текущего года объем воды в Токтогульском водохранилище опустился ниже 8,5 миллиарда кубометров. Энергетики опасались, что после отопительного сезона в водохранилище может остаться всего 6-7 миллиардов кубометров воды. Некоторые эксперты считали, что это может привести к остановке Токтогульской ГЭС.





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