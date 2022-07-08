В Госантимонополии советуют автомобилистам переходить на сжиженный газ

В Службе антимонопольного регулирования сообщили 24.kg о ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа.

По данным ведомства, он активно развивается и растет количество автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в республике. В последние годы активизировалось переоборудование автомобилей с бензина и дизельного топлива на автомобильный газ и наблюдается повышенный спрос на последний. В Госантимонополии считают использование сжиженного газа гораздо выгоднее и экологичнее.

По сравнению с бензином стоимость газа ниже примерно на 30-40 процентов. Потребность страны составляет более 9 тысяч тонн в месяц.

В 2017 году потребность составляла всего 3 тысячи тонн.

«Внутренний рынок сжиженного газа Кыргызстана обеспечивается только импортными поставками из России и Казахстана, незначительные объемы поступают из Узбекистана, США, Франции. По данным мониторинга цен, стоимость газа составляет 28,4-29,3 сома за литр. С начала 2022-го наблюдается снижение цен до 10 сомов за литр», — уточнили в Госантимонополии.

Чиновники заявляют, что в соответствии с Законом «О конкуренции» на рынке сжиженного газа проводится постоянный мониторинг ситуации, ведется разъяснительная работа с крупными игроками, проводятся рабочие встречи, совещания, на основе аналитической работы вырабатываются меры.

Выдаются рекомендации и предостережения нефтетрейдерам, в том числе по недопущению необоснованного роста цен. В целом по результатам соответствующих мероприятий по стабилизации цен на газ снижение составило 26 процентов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/239248/