Разврат с малолетней девочкой. Родители отказались от претензий к обвиняемому

Чуйский областной суд оставил на свободе мужчину, обвиняемого в развратных действиях с восьмилетней девочкой.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее прокуратура обжаловала решение Аламединского районного суда в отношении обвиняемого во второй инстанции. Однако в областном суде оставили Э.У. под домашним арестом.

«Известно, что сейчас уголовное дело в отношении Э.У. рассматривается по существу в Аламединском районном суде. По некоторым данным, представители потерпевшей стороны — родители девочки изменили показания, данные ими на следствии. Когда дело пришло в суд, они отказались от претензий к обвиняемому. Они заявили, что Э.У. является их хорошим знакомым», — сообщили редакции.

Напомним, в апреле стало известно, что Аламединский районный суд отпустил под домашний арест обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчине 53 года, а потерпевшей — восемь. По версии следствия, Э.У. пришел к девочке домой, выгнал ее старшего брата, а потом, сняв с нее и с себя брюки, трогал девочку за интимные места. Милиция задержала Э.У., следствие передало дело в суд. Три месяца обвиняемый был под стражей. Однако 1 апреля суд по ходатайству адвоката изменил ему меру пресечения.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/239264