В Кыргызстане будет дефицит жизненно важных лекарств из-за ситуации в Украине

В Кыргызстане может сложиться дефицит жизненно важных лекарств.
Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Фармацевтического союза республики Эрнис Асанов.
«Наркотические препараты до недавнего времени к нам поставлялись из Украины, так как там были доступные цены. Сегодня мы из Украины не получаем ни одной таблетки. Мы подаем заявки российским дистрибьюторам, но из заявленных 100 наименований получаем только 5-10», — сказал он.
Он выразил надежду, что постановление кабинета министров КР № 178, позволяющее ввозить в республику лекарства без регистрации, вступит в силу в ближайшее время.
«Мы будем завозить препараты из Турции, Индии, Китая, стран Европы. Мы должны полноценно обеспечивать рынок лекарствами, особенно жизненно необходимыми», — заключил председатель Фармацевтического союза.
Напомним, ранее эксперты заявили, что из-за постановления кабмина аптеки наводнили опасные лекарства. Вечером 24 июня кабинет министров в спешке принял решение о продлении сроков действия документа. С требованием отменить действие постановления также выступали родители онкобольных детей, столкнувшиеся с проблемой качества жизненно необходимых лекарств.
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