Изнасилование 13-летней. Родственники обвиняемых угрожали девочке и ее семье

Он сказал, что родственники обвиняемых приходили к нему домой во время следствия, угрожали дочке, жене и снохе.



Второе уголовное дело, связанное с изнасилованием 13-летней девочки, рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщил отец потерпевшей Алтынбек Сартбаев (имя изменено).

По его словам, девочка была изнасилована второй раз в феврале 2022 года.

«В Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении 20-летнего парня. Он является соучастником тех милиционеров, которые уже сидят. О моей дочери обвиняемый узнал от милиционеров, они дали ее номер телефона. Молодой человек работал официантом. Оказывается, он звонил, писал дочке, но та его заблокировала. В феврале моя дочь пришла в торговый центр «Берекет» и увидела этого человека там. Под угрозами он вывел ее из магазина и привез в гостиницу на улице Кулиева, где и изнасиловал. Все обвиняемые знакомы между собой. Прокуратура Первомайского района дело рассматривала отдельно от того, которое рассматривается в суде Свердловского района Бишкека», — рассказал Алтынбек Сартбаев.

Он сказал, что родственники обвиняемых приходили к нему домой во время следствия, угрожали дочке, жене и снохе.

Их выгнали милиционеры, которые были выделены в качестве государственной охраны.

«О пробелах следствия можно говорить много. Например, я просил начальника УВД Первомайского района поменять следователя, но этого сделано не было. С материалами дела нас не ознакомили. На меня выходили родственники одного из обвиняемых, говорили, что всю вину милиционеры хотят переложить на этого официанта. Потом через других людей намекали на то, что могут финансово помочь. Мне не нужны ничьи деньги, я требую лишь наказания по закону», — добавил отец пострадавшей.

Напомним, сначала информация об изнасиловании девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль».

Завтра, 8 июля, активисты и неравнодушные граждане собираются на акцию протеста к зданию Свердловского районного суда в поддержку девочки и за справедливое наказание для насильников.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/239246/