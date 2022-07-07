Пансионат "Алма-Ата" на Иссык-Куле игнорирует указ президента?

По его словам, охрана в пансионате абсолютно никого не пускает.

Руководство комплекса ЦТ "Алма-Ата" возле села Бостери на Иссык-Куле напрочь игнорирует указ президент КР Садыра Жапарова о бесплатном доступе к пляжным зонам. Об этом редакции vb.kg сообщил читатель.

По его словам, охрана в пансионате абсолютно никого не пускает.

"Мало того что на входе никого не пускают, так еще очень грубо требуют по 400 сомов. На пляже мы попытались перелезть через ограду, так сразу набежала охрана пансионата "Алма-Ата". Ведут себя очень грубо, и нас силой выпроводили. Мне вот интересно, получается, они просто на просто плюнули на указ президента КР Садыра Жапарова. Неужели никаких мер не будет принято. Если нет, то значит, местные власти находятся в сговоре с пансионатом, иначе давно бы уже были приняты меры", - сказал он.

Стоит отметить, что отзывы об этом пансионате в интернете далеко не самые лестные.



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