По его словам, охрана в пансионате абсолютно никого не пускает.
Руководство комплекса ЦТ "Алма-Ата" возле села Бостери на Иссык-Куле напрочь игнорирует указ президент КР Садыра Жапарова о бесплатном доступе к пляжным зонам. Об этом редакции vb.kg сообщил читатель.
По его словам, охрана в пансионате абсолютно никого не пускает.
"Мало того что на входе никого не пускают, так еще очень грубо требуют по 400 сомов. На пляже мы попытались перелезть через ограду, так сразу набежала охрана пансионата "Алма-Ата". Ведут себя очень грубо, и нас силой выпроводили. Мне вот интересно, получается, они просто на просто плюнули на указ президента КР Садыра Жапарова. Неужели никаких мер не будет принято. Если нет, то значит, местные власти находятся в сговоре с пансионатом, иначе давно бы уже были приняты меры", - сказал он.
Стоит отметить, что отзывы об этом пансионате в интернете далеко не самые лестные.
URL: https://www.vb.kg/420215
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!