Лабиринты души: Как вернуть искру в отношения?

В рамках рубрики "Лабиринты души" психолог Мираида Тойчуева даст советы, как сохранить тепло в отношениях.

В редакцию vb.kg обратилась бишкекчанка, которая рассказала, что прожила с мужем около 10 лет, пара воспитывает двоих детей.

Лабиринты души: Как вернуть искру в отношения?

"В последнее время отношения наши стали, можно сказать, никакие. Мы с мужем живем как соседи. Приходим домой после работы, и каждый занят своими делами. Я очень скучаю по тем временам, когда наши отношения только начинались, когда мы так любили друг друга, каждый день что-то придумывали совместное, и нам никогда не было скучно. Можно ли вернуть те отношения, восстановить, как-то укрепить их? Я считаю, что мы с мужем могли бы обратиться к специалистам за консультацией. Но он не хочет, считает это ерундой. Можете мне что-нибудь посоветовать? Спасибо заранее", - написала читательница.

Мираида Тойчиева, ознакомившись с письмом нашей читательницы, отмечает следующее:

"Здравствуйте. Из вашего сообщения сразу становится понятным, что вы переживаете за свой брак. Любые отношения - это работа обоих партнеров, не одного. И это также - испытание на прочность. Вы пишите, что ваши отношения "никакие", что живете как соседи. Бывают кризисы в отношениях на первом, третьем, пятом, седьмом и десятом году совместной жизни. И, скорее всего, вы скучаете именно по конфетно-букетному периоду, когда вместе решали проблемы держась за руки. Но этот период длится не вечно. И нужно переходить к следующим", - говорит специалист.

Она говорит, что есть несколько этапов развития отношений:

конфетно-букетный период;

перенасыщение;

отвращение;

терпение;

уважение и долг;

дружба;

истинная любовь.

Также специалист отмечает, что, кроме первого этапа, который обычно длится 1-1,5 года, остальные этапы у многих пар длятся по-разному: от нескольких месяцев до нескольких лет. Бывает и такое, что один уже перешел на стадию терпения, а второй находится на предыдущей.

Лабиринты души: Как вернуть искру в отношения?

"Мне неясны причины, по которым ваши отношения стали холодными, равнодушными. Возможно, эти причины находятся вне отношений, например, неудачи на работе. Проявляется ли равнодушие только со стороны мужа или с вашей тоже? Касается ли это равнодушие только бытовой стороны жизни или это касается эмоциональной и сексуальной частей отношений? Или всех сторон? Чтобы разобраться в этих вопросах, нужно поговорить и с мужем тоже. Ни одна проблема не может быть решена, если она замалчивается".

Психолог советует говорить о своих чувствах, не переходя на обвинения. Лучше сказать, что чувствуете, что ваши отношения изменились, вы стали друг от друга дальше. И, возможно, и супруг тоже расскажет о своих чувствах. Специалист уверенна, что если муж не хочет откровенно обсудить проблемы, то это совсем не значит, что он не хочет сохранять отношения. Возможно, у него такое воспитание и в его семье было не принято обсуждать свои чувства.

Лабиринты души: Как вернуть искру в отношения?

"Вы можете чаще себе напоминать, что любите его, вместе проводить время, проявлять к нему внимание, проводить романтические вечера, с пониманием относиться к нему. Но это будет игра в одни ворота, если не будет отклика с его стороны. Вы можете быстро выгореть. Здесь ведь нужна обоюдная поддержка. Нужно понимать, что супружеская жизнь всегда связана со взлетами и падениями, кризисами. Это необходимый процесс для ее развития. Возможно, вы переживаете сейчас именно кризис отношений. Конечно, я бы вам порекомендовала все-таки сходить к семейному психологу. Поняв причины, вы вместе сможете пройти этот сложный процесс или примите решение разойтись".

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